Moradores reclamam de fiação caída na Avenida Santo Amaro

Mauro Ribeiro percebeu que alguns cabos estavam caídos na altura da cabeça dos pedestres que passam pela Avenida Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, colocando em risco quem anda no sentido centro da via.

A Prefeitura, por meio do Ilume, departamento responsável pela manutenção da rede de iluminação pública da cidade, afirmou que sua parte da fiação naquela área é enterrada e, portanto, os fios suspensos pelos postes seriam de telefonia, sugerindo procurar a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) para saber qual é a empresa responsável por aqueles fios.

Por telefone, a assessoria de imprensa da Anatel afirmou que a agência não poderia fazer nada a respeito dessa situação, pois quem realiza e fiscaliza a concessão dos postes em São Paulo é a Eletropaulo. Procurada pela reportagem do Estadão, a distribuidora de energia elétrica da capital paulista deu fim à epopeia, e os fios foram retirados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Eletropaulo não informou qual era a empresa responsável pelos fios que estavam caídos na Avenida Santo Amaro, mas confirmou que era de telecomunicação.

Reclamação do leitor: “Esta fiação está pendurada ao alcance da cabeça dos transeuntes há mais de dois meses na Avenida Santo Amaro, altura do número 3.493, no sentido bairro-centro. Certamente virão com a desculpa de que foi a chuva, o vento, a árvore, etc. São reativos, alguém reclama, aí arrumam. Se acontecer algum acidente, afirmarão que foi uma fatalidade.”

Resposta da Eletropaulo: “A AES Eletropaulo informa que os fios reclamados na Avenida Santo Amaro, 3.493, pertencem às empresas de telecomunicação. Portanto, a concessionária de energia não poderá realizar qualquer intervenção no local. A distribuidora esclarece que não realizou serviços na região e que encaminhou pedido de reparo dos fios junto às empresas que compartilham os postes.”

Comentário do leitor: “Veja que quando a mídia, em parceria com a população, denuncia as mazelas dos órgãos públicos e políticos, eles são obrigados a trabalhar. Fico penalizado, afinal eles não estão acostumados. Milagrosamente a fiação que estava pendurada há meses foi removida.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.