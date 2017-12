Moradores propõem plantar árvores em troca de portões em ruas sem saída

Vilas teriam de se comprometer com a realização de serviços sustentáveis em contrapartida por fechamento dos espaços; assunto ainda está sob análise da Prefeitura

Fruto de reuniões de moradores de vilas, uma proposta de projeto de lei que visa regularizar a instalação de portões em ruas sem saída foi apresentada à Prefeitura de São Paulo nesta quarta-feira, 27. A antiga lei que regulava o assunto foi considerada inconstitucional no ano passado e o Executivo agora recebe sugestões e trabalha para elaborar os novos termos que poderão legalizar a presença de grades, portões e cancelas nas ruas da capital. Entre as contrapartidas sugeridas em troca do fechamento está o plantio de árvores nessas áreas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também: Prefeitura estuda nova lei para portões em ruas sem saída e receberá sugestões de moradores

A proposta, que contém 13 artigos, foi elaborada após reuniões com moradores de cerca de 350 vilas nas últimas duas semanas. As sugestões, que poderão sofrer alterações após análise de um grupo de trabalho criado na Secretaria Municipal de Relações Governamentais, preveem a legalidade de bloqueios sobre calçadas e leito carroçável de ruas sem saída e também de vias com características de locais sem saída.

Um ponto controverso na discussão da futura lei é a contrapartida a ser dada pelos moradores desses locais para poderem fechar os espaços. Dentre as possibilidades em debate, está o aumento no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e até a venda das ruas aos cidadãos interessados.

A sugestão apresentada nesta semana resume as contrapartidas em iniciativas sustentáveis a serem realizadas pelos moradores, como coletiva seletiva de lixo, desimpermeabilização de calçadas com instalação de pisos drenantes, plantio de árvores, implantação de dispositivos para coleta de águas de chuva e ampliação das áreas ajardinadas.

Os moradores foram mobilizados através de uma página na rede social Facebook, denominada “Vilas com Portões”, a participar do debate. Na semana passada, a Câmara Municipal sediou um encontro dos cidadãos interessados em debater o assunto e oferecer propostas. Questionários foram respondidos sobre quais seriam as alternativas viáveis para resolver o problema com o fechamento das ruas.

Para o vereador José Pólice Neto (PSD), que participou de reuniões com os moradores, cobrar pelo fechamento da rua não seria justo. “Impor à população um novo custo é de uma injustiça tamanha. A prestação de serviços ambientais se mostra como muito inteligente, moderno e eficiente para o que a cidade mais precisa. As vilas seriam pulmões verdes”, disse.

Ele disse ter enxergado uma convergência nas razões apresentadas pelos cidadãos para o fechamento das ruas: a segurança. “Rua sem saída nunca devia ter sido batizada de rua. Rua serve para circulação e aqueles espaços não deviam integrar o sistema viário da cidade”, defendeu o vereador.

Vigia. A proposta dos moradores preveem que o fechamento fique autorizado para as ruas que dão acesso apenas a residências, e não a comércios, e também que não apresentem mais de 10 metros de largura no leito carroçável. O bloqueio também não poderá vetar o acesso a áreas verdes de uso público, a áreas institucionais ou a equipamentos públicos.

Guaritas de controle de trânsito, vigia e instalação de sistemas de monitoramento eletrônico, interfones e outros instrumentos de controle de acesso também seriam admitidas, de acordo com a proposta. Para isso, ao menos 70% dos moradores teriam de aderir ao fechamento do espaço.

Fiscalização. Está prevista para o mês de junho a apresentação de uma proposta de projeto de lei consolidada pela Secretaria de Relações Governamentais. Até lá, a Prefeitura está autorizada a retirar portões em ruas que foram fechadas após agosto de 2014 (mês em que houve a decisão de inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça de São Paulo) e também a readequar as vilas antigas, que deverão liberar as calçadas para fluxo de pedestres.

Leia a

Documento íntegra PDF

da proposta dos moradores.