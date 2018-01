Morador reclama de tampa de bueiro solta na Rua Sergipe

Antônio Carlos Toze informa que há dois meses a Sabesp realizou reparo em um bueiro localizado na Ria Sergipe, no bairro Higienópolis, zona oeste de São Paulo. Porém, desde então, a tampa do bueiro ficou solta e além do risco de acidente, o barulho é insuportável.

Reclamação de Antônio Carlos Toze: “Há dois meses, a Sabesp fez reparos em um bueiro que fica na Rua Sergipe, altura do número 446, em Higienópolis. A tampa, porém, que parece que não foi bem fixada, produz um barulho insuportável toda vez que um veículo passa por cima dela.”

Resposta da Sabesp: “A Sabesp informa que fez o nivelamento do poço de visita na Rua Sergipe, altura do número 446. A companhia pede desculpas pelo transtorno.”

