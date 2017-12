Morador reclama de recapeamento incompleto no Ipiranga

A Subprefeitura do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, iniciou a renovação do asfalto da Rua Nossa Senhora das Mercês, mas em vez de solucionar o problema dos habitantes da região, o recapeamento provocou mais transtornos à população, de acordo com o morador Jocelmo Machado.

Segundo ele, o serviço prestado foi ineficiente em diversos pontos da via e os motoristas tentam trafegar apenas pelos trechos recapeados.

Em resposta à reportagem do Estadão, a subprefeitura disse ter enviado uma equipe ao local e constatou que o recapeamento ainda não foi concluído por causa dos carros estacionados na rua.

Reclamação do leitor: “Gostaria de registrar a minha indignação com o serviço de recapeamento executado na Rua Nossa Senhora das Mercês. Iniciou-se um trabalho voltado para o recapeamento há mais de 45 dias. Porém, até o presente momento, há vários pontos que não foram recapeados totalmente, o que favorece o acontecimento de acidentes no trânsito, pois os motoristas tentam trafegar apenas pelos lugares recapeados, a fim de preservar os automóveis e evitar danos. A impressão que tenho é que efetuou-se a contratação para a realização de um serviço, isso não foi realizado em sua totalidade e o mesmo parece ter sido considerado como entregue, haja visto o longo período que o cenário mencionado se mantém.”

Resposta da Secretaria: “A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras informa que o serviço de recapeamento da Rua Nossa Senhora das Mercês começou a ser executado, mas por conta dos veículos estacionados na via não foi possível concluir o serviço. A Superintendência de Usina de Asfalto (SPUA) está em negociação com CET e Subprefeitura Ipiranga para a realização de uma ação conjunta no sentido de alertar os motoristas para a prestação do serviço na via e assim evitar mais atrasos.”

Comentário do leitor: “É extremamente complicado acreditar que seja feito o orçamento de uma obra visando o recapeamento de uma via pública e ela é realizada parcialmente devido a existência de veículos estacionados. Por qual motivo os responsáveis pela obra já não tomaram as devidas providências para a comunicação junto aos responsáveis pelos veículos visando a retirada dos mesmos? Isso me parece tão óbvio como a realização de qualquer planejamento e execução de qualquer ação. Se faz necessário que a obra seja finalizada com extrema urgência, a fim de que sejam evitados acidentes entre os veículos e pedestres que ali transitam. Necessitamos que os responsáveis nos informem de forma precisa quando a obra será definitivamente finalizada.”

