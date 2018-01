Morador reclama de falta de planejamento para plantio de árvores em praça da zona Oeste de SP

Márcio Machado avalia que o plantio de árvores na Praça Amadeu Decome, na Lapa, zona oeste de São Paulo, tem sido realizado sem planejamento. Segundo ele, além de transtornos aos moradores, há perigo também com relação ao trânsito local.

A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo esclarece que todo o procedimento foi passado previamente aos moradores do entorno da praça.

Reclamação de Márcio Machado: “O plantio de árvores na Praça Amadeu Decome está sendo executado sem nenhum tipo de planejamento e sem nenhuma técnica, ocasionando transtornos e perigo ao trânsito local, aos pedestres e aos moradores. Nenhum tipo de sinalização de trânsito, nem aos pedestres, foi efetuado no local. Buracos estão sendo feitos sem nenhuma comunicação e sem sinalização aos pedestres. A Praça Amadeu Decome está em péssimas condições de manutenção, com várias árvores que precisariam ser podadas, há muito mato e lixo e galhos atingindo a fiação elétrica.”

Resposta da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo: “A Secretaria informa que não foi encontrada nenhuma irregularidade no processo de plantio de árvores realizado no local. Quanto aos buracos abertos na calçada, necessários para o plantio, a empresa responsável assegura que eles são abertos e fechados no mesmo dia, justamente para evitar transtornos aos munícipes. Todo procedimento foi passado previamente aos moradores do entorno da praça, assim como o aviso de onde serão plantadas as árvores. Com relação à manutenção ou limpeza da praça antes do plantio, trata-se de um serviço que deve ser realizado pela Prefeitura Regional da Lapa. A pasta já foi informada e vai realizar a limpeza.”