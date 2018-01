Morador reclama das mudanças na Av. Interlagos

Em nenhum momento fomos consultados pela CET, diz leitor



Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Somos um grupo de cidadãos, reclamamos com a CET e não obtivemos resposta. Além da implantação do corredor de ônibus na Av. Interlagos, também houve modificações no fluxo de tráfego em Santo Amaro, Campo Grande e Cidade Ademar, em 26/8. Restringem o tráfego de veículos de passeio, caminhões e motocicletas nas Avenidas Sargento Geraldo Santana, Yervant Kissajikian, Guilherme Belfort Sabino e José Homero Roxo. Não somos contra o corredor de ônibus, mas da falta de bom senso no que está sendo imposto. Moradores, comerciantes e usuários desta região e cidadãos que utilizam os sistemas viários: Interlagos/Sargento Geraldo, Santana/Yervant Kissajikian não foram consultados sobre as intervenções nas vias vizinhas aos corredores da Av. Interlagos. Todo o tráfego da Interlagos foi transferido para os bairros, trazendo trânsito, desconforto, insegurança, prejuízos e acidentes. Nossas demandas foram protocoladas em ofício enviado pela ACSP, no dia 29/8 e não recebemos nenhuma resposta. Luiz Augusto Gonçalves / São Paulo

Resposta: A CET informa que o munícipe pode entrar em contato com a CET pelo telefone 1188 ou então pelo e-mail dam@cetsp.com.br

Réplica do leitor: Ocorre que a CET e SPTrans já mandaram em cada uma das 3 reuniões que aconteceram pessoas que não resolveram nada, pois sempre querem saber qual é a nossa demanda. Não queremos uma resposta padrão para todas as demandas, como é uma prática normal da CET, da SPTrans e da Secretaria Municipal de Transportes. Não me surpreende mais esse tipo de resposta.