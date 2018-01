Morador de rua e entulho preocupam a população da zona oeste de SP

Stanko Svarcic relata que há muito lixo, lonas e morador de rua na Rua Gumercindo Saraiva com a Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona oeste de São Paulo. Ele reforça que a limpeza do local é importante, principalmente por estar perto do Museu da Casa Brasileira.

Reclamação de Stanko Svarcic: “Centenas de pessoas visitam, semanalmente, o Museu da Casa Brasileira, na Avenida Faria Lima. Na lateral, pela Rua Gumercindo Saraiva, está instalado um homem em situação de rua, com lonas, lixo e detritos de todo tipo, desde janeiro de 2017”.

Resposta da Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) Oeste: “A CRS Oeste esclarece que os agentes do Consultório na Rua de Pinheiros, em parceria com o CAPS Adulto Itaim, estão tentando aproximação e encaminhamento do morador em situação de rua para os serviços da rede”.

