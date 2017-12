Morador de Perdizes sofre diariamente com falta de energia elétrica

Em janeiro deste ano, faltou luz na casa do leitor Luciano Amaral por 26 dias seguidos. Ele mora em Perdizes, na zona oeste da capital, e está cansado dos pedidos de desculpa da Eletropaulo.

Em resposta ao problema do leitor, a Eletropaulo informou que tem um plano de melhoria na rede elétrica da região.

Reclamação de Luciano Amaral: Em Perdizes, zona oeste, neste mês de janeiro faltou luz todos os dias. Um absurdo. Hoje (dia 26 de janeiro) faltou luz das 12 horas às 16 horas. Ontem faltou luz. Anteontem faltou luz. E assim por diante. Quando consultada, a Eletropaulo tem uma resposta cínica e pré-programada: ‘Pedimos desculpas pelo transtorno e estamos trabalhando para sanar as falhas’. Como é possível que no coração da maior cidade do hemisfério sul a responsável pelo fornecimento de energia elétrica possa ser tão calamitosas, ruinosa, incompetente e desinteressada?

Resposta da Eletropaulo: “A AES Eletropaulo lamenta o ocorrido e esclarece que parte das interrupções no fornecimento de energia foram devidas às quedas de galhos de árvore na rede elétrica. A concessionária informa que a região onde o cliente reside está com plano de manutenção preventiva, que inclui obras de melhoria na rede, podas de árvores, troca de equipamentos, entre outros serviços ainda no primeiro trimestre do ano”.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama.estado@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.