Morador cobra poda de árvores em Embu das Artes

Há cinco anos, Luiz Carlos Lombardo solicita a poda ou remoção de árvores na Rua Belo Horizonte, no centro, em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. Segundo ele, as mesmas oferecem perigo aos veículos que transitam pela via e também aos pedestres.

Reclamação de Luiz Carlos Lombardo: “Tenho reiteradamente solicitado, desde 2012, portanto há 5 anos, à Prefeitura de Embu das Artes a poda ou remoção de árvores que a meu ver representam riscos aos veículos e às pessoas. Já tivemos há algum tempo o para-brisa de um veículo de um policial militar estourado por um galho que caiu de uma das árvores.”

Resposta da Prefeitura de Embu das Artes: “A Prefeitura informa que encaminhará as solicitações de poda das árvores requeridas, sendo que nenhuma delas, atualmente, precisa ser removida pois apresentam estado fitossanitário satisfatório. Os galhos das outras árvores próximas ao Batalhão da PM estão perto dos fios da rede elétrica e, neste caso, a poda será requerida à Eletropaulo, que é o órgão responsável por esse procedimento.”

