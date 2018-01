Ministério da Justiça notifica operadoras de telefonia sobre o fim de velocidade reduzida

Vivo, Claro, Tim e Oi vão ter de explicar o bloqueio de internet no celular após o uso da franquia de dados



O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça (Senacon/MJ) notificou nesta segunda-feira (23/2) as operadoras de telefonia móvel Vivo, Claro, Tim e Oi a informar as medidas tomadas para o bloqueio de acesso à internet após o uso de franquia de dados.

Anteriormente o consumidor que usasse a franquia tinha a velocidade de internet reduzida. Agora ele tem de comprar outro pacote para continuar navegando na internet.

A Senacon informou em nota que foram solicitadas informações sobre a forma de bloqueio, se houve comunicação prévia aos consumidores, alterações contratuais e técnicas envolvidas, entre outras questões.

O objetivo é verificar se os direitos e garantias dos consumidores afetados estão sendo respeitados.

As operadoras notificadas terão o prazo de até dez dias para prestar os esclarecimentos à Senacon.