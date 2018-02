Ministério da Justiça notifica bancos sobre serviços

As instituições têm até 10 dias para responder a notificação

Por Jerusa Rodrigues

A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça notificou hoje (18/7) os maiores bancos no País para que apresentem ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor as medidas adotadas para ampliar a transparência na contratação e divulgação de pacotes de serviços bancários.

De acordo com a nota divulgada pela Agência do Ministério da Justiça, foram notificados o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco Bradesco, o Banco Itaú, o Banco HSBC, o Banco Santander e o Banco Citibank. Eles têm até 10 dias para responder a notificação e apresentar os documentos demonstrativos solicitados.

Leia a informação na íntegra.