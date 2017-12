Minha Casa Minha Vida vende apartamento para cadeirante sem adaptações

Ricardo Ananias adquiriu um apartamento para pessoa com deficiência pelo programa Minha Casa Minha Vida, mas recebeu uma unidade comum, sem adaptação para suas necessidades especiais, o que já lhe causou uma série de acidentes domésticos em nove meses.

A Caixa Econômica Federal informou que é apenas o agente financeiro, e que a responsabilidade pela gestão da obra é da construtora. A MRV Engenharia se comprometeu a realizar as adaptações para reduzir os transtornos para o morador.

Reclamação do leitor: “Me venderam apartamento para PNE/PCD pelo programa Minha Casa Minha Vida e me entregaram imóvel normal, sem nenhuma adaptação, e ainda com documentação totalmente errada. Não consigo sobreviver neste apartamento. Estou há nove meses lutando contra esse erro, e até o momento eles só prometem e nada fazem. Minha cadeira de rodas não entra em nenhum ambiente e já tive vários acidentes, quedas e gastos com cuidadores. Sou só em São Paulo e não tenho nenhum familiar. Isso tornou minha vida um verdadeiro sacrifício”

Resposta da Caixa: Em atenção aos questionamentos do Sr. Ricardo Ananias, a Caixa informa que, na qualidade de agente financeiro, apenas concede empréstimo de dinheiro para os adquirentes. A contratação de financiamento e constituição de garantias não implicam a transferência de nenhuma das obrigações e responsabilidades do incorporador ou do construtor, permanecendo estes como únicos responsáveis pelas obrigações e deveres que lhe são imputáveis e inerentes à incorporação e construção do empreendimento. Assim, a gestão da obra cabe à construtora. Este banco informa ainda que a construtora MRV foi notificada e se prontificou a adaptar a unidade.

Resposta da MRV Engenharia: “Esclarecemos que após análise de toda a documentação do momento da compra, incluindo do contrato oficial, identificamos que o cliente adquiriu uma unidade padrão, sem adaptações para PNE. Ainda assim, buscando minimizar o desconforto do Sr. Ricardo que hoje enfrenta limitações de locomoção, a construtora acordou com o cliente e se dispôs, por liberalidade e em consideração à situação vivenciada pelo cliente, em disponibilizar uma outra unidade no mesmo empreendimento e adequá-la conforme as necessidades especificadas por ele. Neste momento, a companhia está em fase final de negociação com o cliente para viabilizar ajustes na nova unidade.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.