Microempresário não consegue cadastrar empresa no Simples Nacional

Por causa da crise econômica no País, o leitor Fernando Schubert deixou de recolher o Simples Nacional de sua empresa por alguns meses. Mesmo após quitar a dívida, o empresário não consegue mais se cadastrar no sistema da Receita Federal.

Em resposta, a Receita informa que a situação foi regularizada.

Reclamação do leitor Fernando Schubert: “Tenho uma pequena empresa e no ano passado, por conta da crise, fiquei alguns meses sem recolher o Simples Nacional. Em novembro, fiz um Refis e voltei a pagar o imposto normalmente. No dia 17/1, descobri que havia sido excluído do Simples Nacional. O causador do problema foi o mês 10/2016, que não havia sido incluído no Refis. Paguei a guia com multa e juros no dia 19/1 . Até hoje (27/01), ainda consta o pagamento pendente no sistema da Receita, e a empresa continua excluída do Simples, sem poder emitir nenhuma nota fiscal”.

Resposta da Receita Federal: “Informamos que o débito pago pelo contribuinte em 19/01/2017 foi reconhecido automaticamente pelo sistema em 28/01/2017. Isso significa que o pedido de opção no Simples Nacional foi deferido em 28/01/2017. Aproveitamos para informar que todos os contribuintes possuem um canal de comunicação no próprio Portal do Simples Nacional, “Fale com o Simples”. Esse canal permite, além de sanar dúvidas por meio do “Fale Conosco”, registrar reclamações na Ouvidoria Geral do Ministério da Fazenda”.

