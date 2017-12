Mesmo com casa interditada, consumidora continua recebendo conta de água

Ana Lúcia Castro teve que sair de sua casa há sete meses, na zona norte de São Paulo, por conta da construção de um prédio na vizinhança. Com a residência vazia, não há consumo de água. Entretanto, as contas da Sabesp não param de chegar.

De acordo com Ana Lúcia, ela já tentou ir na concessionária, mas até agora não conseguiu resolver o problema.

O Procon informou que o cancelamento do serviço deve ser solicitado na Sabesp. Caso o cliente opte pela suspensão, é cobrada uma tarifa mínima, equivalente ao consumo de 10 mil litros por mês. O consumidor deve procurar os órgãos de defesa caso não consiga realizar o serviço.

Por meio de nota, a Sabesp orientou a ida a uma agência em São Paulo para a realização do serviço.

Reclamação de leitora: “Há 7 meses, me mudei devido à interdição do meu imóvel por conta da construção de um prédio do lado da minha casa. Desde então, a casa está vazia e não existe consumo de água. No entanto, a Sabesp envia contas, faturas e, se não pagarmos, eles ameaçam enviar para o SPC. Já ligamos, fomos à empresa e fizemos várias reclamações para a Sabesp não emitir contas, já que a casa está vazia e não existe consumo. Mas não conseguimos. Em julho, mandaram mais duas contas.”

Posicionamento do Procon: “O consumidor deve solicitar junto à concessionária de água a suspensão do fornecimento de água, e será cobrada a tarifa mínima, equivalente ao consumo de 10 mil litros/mês. Quem tem cadastro na tarifa social pagará um valor menor.

O consumidor deve considerar o tempo em que não vai utilizar o serviço, verificando a conveniência de pedir a suspensão, pagando a tarifa mínima (que varia de acordo com o Estado) ou cancelamento do serviço. Nessa última hipótese, posteriormente terá que arcar com o custo da religação. Alguns consumidores reclamam da dificuldade de obter da concessionária a interrupção do fornecimento da água em imóveis desocupados. Porém, este é um direito. O pedido deve ser formalizado junto à prestadora local.

Resposta da Sabesp: “A Sabesp informa que a cliente deve solicitar a desativação de sua ligação de água. Para isto, deve comparecer à agência mais próxima que, neste caso, fica na Avenida Deputado Emílio Carlos, 3900, no Limão. O consumidor deve levar os documentos pessoais (RG ou Carteira Nacional de Habilitação e CPF) e documentos de propriedade do imóvel (boleto do IPTU ou contrato de compra e venda – registrado ou com firma reconhecida ou escritura pública). Na impossibilidade do proprietário comparecer, o representante (maior de idade) deverá apresentar procuração com firma reconhecida. O serviço tem o custo de R$ 41,00 e o prazo para execução é de até 7 dias úteis.”

