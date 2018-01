Mercadoria some dentro dos Correios

Consumidora fica sem atendimento da concessionária

Reclamação da leitora: Comprei um produto na China em maio/2014 que entrou no Brasil em junho/2014 com o código de rastreamento RB904465843CN. Acompanhei este código até meados de dezembro/2014 e de um dia para outro o objeto sumiu. Encaminhei um e-mail de reclamação, via site dos Correios, em 06/1/15 explicando o ocorrido e solicitando a entrega do produto ou o ressarcimento do valor pago, porque minha compra entrou no Brasil e desapareceu dentro dos Correios. Recebi um número de protocolo, sem um prazo para resposta e, como não consigo reclamar na Ouvidoria (porque preciso do número da resposta do e-mail que não veio), estou reclamando por aqui. Regina Sampaio Lotti /São Paulo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta: Os Correios informam que o Pedido de Informação apresentado pela cliente foi feito fora do prazo regulamentar que, segundo normas internas dos Correios, amparadas pelo disposto na Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor, é de 180 dias contados a partir da data de postagem para objetos enviados do exterior.) Desta forma, não é possível dar prosseguimento à solicitação.

Réplica da leitora: O meu questionamento não foi quanto ao prazo, e sim quanto a um roubo. Com essa resposta pronta cheguei à conclusão de que receber uma encomenda via Correios é uma questão de sorte. Quando a encomenda não chega é o cliente que deve monitorar e fazer reclamações para resolver o problema, muito provavelmente as reclamações devem cair no vazio e nessas alturas não acredito que alguém seja ressarcido do valor da encomenda “perdida”. Considero “perdida”, porque no rastreio constou por meses a existência da mercadoria nas dependências dos Correios. Resumindo: acho que deveria ser questão de honra de uma empresa fazer o serviço de transporte no tempo certo e ter controles internos para garantir a entrega ou o reembolso, sem jogar esta tarefa para o cliente. Não sei se é do conhecimento da direção dos Correios que uma grande parte dos vendedores externos não fazem envio para o Brasil com medo de serem cobrados pelo sumiço da remessa. Podemos considerar DHL e outras similares bem mais caras, porém é certeza de que a encomenda sempre vai chegar no dia e hora marcados. O que mais uma empresa de transportes pode oferecer além de pontualidade e integridade da mercadoria? Estamos cada vez mais vivendo uma crise de qualidade de mão de obra no Brasil. É um circulo vicioso onde todo erro tem uma desculpa: é o funcionário dos Correios atendendo mal o funcionário do plano médico que, por sua vez, atende mal o funcionário da telefonia celular e assim o círculo vai se formando com total conhecimento da direção das empresas. Essa lei que estabelece prazo para reclamar é um salvo conduto e quem não tem recursos para acompanhar e rastrear, com certeza, fica no prejuízo. Aguardo ressarcimento no valor de U$ 28,02.