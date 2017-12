Medidor trocado faz consumidor pagar conta de luz do vizinho por meses

Paulo Vieira descobriu em abril que vinha pagando a conta de luz de seu vizinho, pois o medidor de luz de seu apartamento estava contando o consumo da residência ao lado.

Desde então, ele vinha tentando agendar uma visita com a Eletropaulo, mas a empresa nunca enviava um técnico ao local.

Procurada pela reportagem do Estadão, a distribuidora de energia afirmou que atualizou o cadastro do consumidor e lamentou o episódio.

Reclamação do leitor: “Na primeira semana do mês de abril, constatei que o medidor de luz associado ao meu apartamento é, na verdade, do meu vizinho e que, portanto, estou pagando a conta de luz dele ao invés da minha. Assim, abri chamado na AES Eletropaulo, a fim de agendar visita técnica para averiguação e regularização do problema. Verifiquei que o técnico não havia feito a visita e continuo com o meu problema não resolvido.”

Resposta da empresa: “Em resposta ao Estadão, referente ao questionamento do Sr. Paulo Vieira, a AES Eletropaulo lamenta o ocorrido e informa que o cadastro do cliente foi atualizado. O Sr. Paulo foi informado de que seu histórico de consumo será analisado, a fim de verificar eventuais correções.”

