Medicamento Tylenol gotas está com problemas no dosador

Lotes produzidos entre dezembro de 2011 e novembro de 2012 devem ser devolvidos

Por Jerusa Rodrigues

A Janssen-Cilag Farmacêutica comunicou hoje (23/5) que está retirando das farmácias lotes do medicamento Tylenol gotas, fabricados entre dezembro de 2011 a novembro de 2012, por apresentarem defeito na embalagem.

Segundo o comunicado da empresa, esse defeito na embalagem pode causar o desprendimento do gotejador e, com isso, pode provocar a ingestão acidental em dose excessiva do medicamento. Os sintomas da superdosagem são: náusea, sonolência e dano ao fígado, e quem apresentar algum deles deve procurar imediatamente um médico.

A Fundação Procon-SP orienta que o consumidor com alguma unidade do lote desse medicamento pode efetuar a troca ou ser ressarcido no local em que o adquiriu, desde que possua a nota fiscal. Caso não tenha o documento, deve entrar em contato com a empresa pelo telefone 0800 728 6767 ou pelo site www.tylenol.com.br.