Mato e sujeira se acumulam no Campo Limpo

“Até filhote de cobra já foi encontrado na Viela”, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: A Viela Passagem Livre (ou Viela do Capimb como é conhecida), no Campo Limpo, está tomada por mato, lixo, ratos e não há iluminação. Solicito providências, pois ela liga a Rua Antônio Furtado à Rua Diamante Verde, que dá acesso à Escola Municipal Sargento Antônio Alves da Silva. Devanir Amâncio / São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Campo Limpo informa que executou a limpeza e corte do mato da Viela Passagem Livre no dia 25/7.

Réplica: Fizeram a limpeza. Agora falta pavimentar e iluminar a viela.

Fotos: As duas imagens mostrando o lixo são de Devanir Amâncio. As demais, da Subprefeitura Campo Limpo.