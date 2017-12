Paciente não consegue fazer exame no Hospital São Paulo

Funcionário informou que não há previsão de reparo de aparelho, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Minha mãe tem 75 anos e faz acompanhamento com um geriatra do Hospital São Paulo da Unifesp. O médico solicitou um exame de Dessintometria Óssea em meados de abril, mas um atendente do hospital informou que a máquina está quebrada e não há previsão de data para o reparo. Agnaldo Nascimento / São Paulo

Resposta: O Hospital São Paulo esclarece que os investimentos necessários para o funcionamento do aparelho já foram providenciados. Assim que o equipamento estiver novamente em funcionamento, o hospital entrará em contato com a paciente para o reagendamento do exame.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Réplica do leitor: Até o dia 29/4 não recebi nenhum retorno sobre a marcação do exame e muito menos um contato do hospital.