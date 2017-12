Máquina nova da Electrolux vai direto para a autorizada

Consumidora comprou lava-louças em novembro para usá-la nas festas de fim de ano, mas ficou sem o produto até o dia 10 de janeiro

Reclamação da leitora: Comprei no final de novembro uma máquina de lavar louças Electrolux (LE12B). Eu a adquiri justamente para me ajudar no dia a dia e principalmente nas festas de fim de ano, mas a máquina novinha nunca usada simplesmente não ligou! Chamei a assistência técnica, que me informou que se tratava de um problema na placa de potência e que não tinham esse produto em estoque e, portanto, teriam de solicitá-lo à fábrica. O pior é que isso demoraria uns 15 dias. Eu simplesmente não acreditei que paguei por um produto novo que não funciona e ainda tenho de esperar. Ou seja, o que era para me ajudar se tornou meu transtorno. Adorei o atendimento da assistência técnica, mas não recomendo a marca. Acho um absurdo eu ter de esperar mais de 15 dias. É um descaso com o consumidor, ninguém da Electrolux vai vir me ajudar a lavar a louça. Fica o meu conselho: não comprem Electrolux. Andréa Feres Silveira

Resposta da empresa: A Electrolux informa que não obteve sucesso ao contatar a consumidora sra. Andréa, pelo único telefone cadastrado no sistema. Sendo assim, o SAC Electrolux enviou um e-mail orientando que a peça para reparo do seu produto se encontra disponível no Serviço Autorizado. O SAC Electrolux deixou seus contatos à disposição da consumidora.

Réplica da leitora: De fato neste sábado ocorreu o reparo do meu produto, que está funcionando hoje perfeitamente (até o presente momento), contudo o que me deixa chateada como consumidora foi o descaso. Entendo perfeitamente que podem ocorrer problemas, mas este era um produto novo, sem uso e tive de esperar quase 30 dias por um reparo!