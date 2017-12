Máquina de recarga queima bilhete único de usuário e gera transtornos

Mauro Prates colocou créditos no bilhete único pelo site da SPTrans e, ao validar o valor nas máquinas da Estação Conceição do Metrô, teve o chip de seu cartão queimado graças a um processo que tenta evitar fraudes nos validadores.

Ele ganhou uma dor de cabeça, pois teve de solicitar uma nova via de seu bilhete e não viu os créditos que havia colocado voltarem para o cartão, pois esse reembolso leva alguns dias para ser concretizado.

Em nota, a SPTrans afirmou que corrigiu o defeito no software das máquinas que estavam queimando indevidamente os chips não fraudados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Reclamação do leitor: “Realizei uma recarga no valor de R$ 230, porém ao passar na catraca, apareceu a mensagem de falha. Fui informado pelo funcionário do Metrô que algumas máquinas de recarga estão queimando o chip do bilhete único. No posto da SPTrans, foi emitido um novo cartão, porém os créditos do outro não foram para o novo. Esta máquina não pode estar a disposição do público.”

Resposta da SPTrans: “O problema das máquinas de recarga já foi corrigido. O processo de queima de cartões no validador é um procedimento antifraude. Os usuários cujos cartões apresentarem algum tipo de problema devem procurar um posto da SPTrans para análise e, caso seja constatada a necessidade, será fornecida uma nova via.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.