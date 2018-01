Manobrista bate carro de cliente e empresa demora para autorizar conserto

Ho Chi relata que o manobrista da Estapar que está localizada no Hospital São Camilo, na Pompéia, na zona oeste, colidiu a traseira de seu veículo. O carro foi enviado para conserto, porém a empresa demorou para autorizar a vistora.

Reclamação de Ho Chi: “O manobrista da Estapar que fica no Hospital São Camilo, na Pompeia, na região oeste da cidade, bateu a traseira do meu veículo contra um pilar e causou grande prejuízo. Autorizei o conserto em uma oficina conveniada, mas após três meses ainda aguardo a devolução do meu carro. A oficina diz que aguarda nova vistoria da Estapar.”

Resposta da Estapar: “A Estapar informa que o caso já foi resolvido e o veículo entregue ao cliente.”

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.