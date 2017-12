Quedas de energia são frequentes no Bom Retiro

As promessas da Eletropaulo não iludem mais ninguém, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Desde dezembro a Rua Correio de Melo, no Bom Retiro, sofre com a falta de luz. Já reclamei várias vezes na Eletropaulo, mas a empresa nunca se manifestou. Trata-se de uma rua comercial, com restaurantes e escritórios, e, por causa do descaso da Eletropaulo, vários comerciantes estão sendo prejudicados. Alexandre Bisker / São Paulo

Resposta: A AES Eletropaulo lamenta o ocorrido e informa que o circuito que abastece o cliente está sendo inspecionado. Após a conclusão dos serviços, no final de janeiro, a concessionária vai elaborar projeto de manutenção preventiva.

Réplica do leitor: O problema é constante. Em dezembro houve várias interrupções no fornecimento e em janeiro também. Trata-se de falta de investimento em infraestrutura, uma vez que a rua toda é atingida. Essas promessas de que vão elaborar projetos não iludem mais ninguém.