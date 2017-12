Magazine Luiza entrega produto 25 dias depois da compra

Aparecido Marques comprou um celular pelo site do Magazine Luiza e o produto ainda não havia sido entregue mais de duas semanas após a encomenda.

A empresa se desculpou, respondeu que está trabalhando para evitar esse tipo de problema e que entregou o aparelho no dia 20 de dezembro, quase um mês após a compra.

Reclamação de Aparecido Marques: “Em 25 de novembro, fiz uma compra no site do Magazine Luiza de um smartphone LG X Power. O objeto foi postado em 30 de novembro e em 1º de dezembro chegou à unidade operacional de distribuição. Através do rastreador, colocaram no sistema “objeto ainda não chegou, favor aguardar”. Abri uma reclamação e até a presente data não me entregaram o smartphone, talvez tenha sido extraviado. O produto teria que ser entregue no máximo dia 12 de dezembro. Não me conformo com o descaso que está sendo tratado meu assunto. As informações passadas pelo SAC são vagas e não contemplam a nova data para a entrega do aparelho.”

Resposta da empresa: “Em atenção à reclamação do cliente Aparecido Marques, o Magazine Luiza informa que entregou em 20 de dezembro o produto que ele havia comprado. O Magazine Luiza pede desculpas ao cliente e ressalta que está sempre trabalhando para evitar eventuais problemas dessa natureza, pois o objetivo principal da empresa é a satisfação e fidelidade de seus consumidores.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.