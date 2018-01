Magazine Luiza cobra R$ 4 mil de compra cancelada

Edilson Santana cancelou duas compras que havia feito na loja virtual do Magazine Luiza. Mesmo assim, foi cobrado pelos produtos que nem chegou a receber. O valor total foi de R$ 4.369,82.

Em resposta à reportagem do Estadão, o Magazine Luiza estornou as duas transações e se desculpou pelo ocorrido.

Reclamação do leitor: “Efetuei duas compras no site do Magazine Luiza em 8 de outubro e logo em seguida pedi o cancelamento das mesmas. Mesmo sem receber os produtos, tive os valores descontados dos cartões utilizados e até hoje a empresa não enviou o pedido de cancelamento aos bancos e com isso os limites utilizados para a compra continuam retidos por conta da morosidade do site. São ao todo R$ 4.369,82. Peço o estorno o mais rápido possível.”

Resposta da empresa: “Em atenção à reclamação do cliente Edilson dos Santos Santana, o Magazine Luiza informa que o mesmo foi atendido com o estorno das duas compras. A empresa pede desculpas e ressalta que está em constante busca para que situações semelhantes não voltem a ocorrer, pois o objetivo principal da rede é proporcionar a satisfação de seus consumidores.”

