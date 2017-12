Mãe questiona sistema de vagas em creches da Prefeitura

Mayara Grancieri vem tentando matricular seu filho em uma creche desde o começo do ano, mas o sistema da Prefeitura não indica uma vaga que seja próxima de sua casa. Mesmo quando ela está na primeira posição da fila de espera, acaba sendo passada para trás no atendimento.

A assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Educação justificou esse fato afirmando que tem de cumprir determinações judiciais que a obriga a atender algumas crianças antecipadamente. A família foi orientada a solicitar vagas e mais creches para conseguir a matrícula mais rapidamente.

Reclamação da leitora: “Eu e minha família temos solicitado uma vaga em creche na Vila Ema para meu filho desde o começo do ano e, infelizmente, até agora não fomos atendidos. A questão é que, em muitas vezes, o meu filho estava em primeiro da lista de espera e, de repente, ele cai para sexto, ou até mesmo décimo terceiro. Esta lista parece-me pouco transparente.”

Resposta da Prefeitura: “Em 16 de fevereiro, foi oferecida matrícula no CEI Conveniado Jesus Menino, mas a família recusou. Uma nova solicitação foi feita para vaga no CEI Indireto Jardim Ana Rosa, porém como unidade preferencial. A Secretaria Municipal de Educação orientou a família a alterar o cadastro. Isso permitirá ao sistema, que é informatizado, oferecer mais unidades no entorno, aumentando a possibilidade de atendimento mais rápido.”

