Locadora dá carro com restrição de placa no rodízio, e cliente é multada

Como não tem carro, Camila Campos alugou um veículo na locadora Avis para passar um feriado de quatro dias em São Paulo. O problema é que o carro entregue tinha restrição de placa, por conta do rodízio na capital paulista, exatamente no dia da devolução.

Sem saber das regras do rodízio na cidade, Camila acabou sendo multada por circular no centro, onde fica a Avis, com um carro com restrição. De acordo com ela, a locadora não avisou em nenhum momento sobre a proibição e agora fica cobrando a multa.

Em nota ao Estadão, a Avis informou que irá reembolsar a cliente.

Reclamação da leitora: “Em maio, aluguei, de sexta a segunda, um carro para circular em São Paulo. Como combinado, eu tinha que devolvê-lo na segunda-feira. Em julho, vi que estavam me cobrando uma multa por circular com o carro no dia do rodízio em São Paulo. Isso não faz sentido. Aluguei o carro para um feriado, pré-agendando os dias em que precisaria do veículo, e é responsabilidade da empresa oferecer um carro que esteja disponível para as datas solicitadas. Ninguém da empresa me informou sobre o rodízio. Acho um absurdo ter recebido um veículo que tinha restrição de placa para o dia que eu solicitei, ainda mais quando o prazo de devolução do veículo era anterior ao horário do rodízio. Na região onde fica a loja da Avis, na Rua da Consolação, há cobrança de rodízio. Repito que ninguém me avisou de nada sobre a restrição. Eu moro em São Paulo há dois anos, mas nunca tive um carro, portanto eu não sei como funciona o esquema do rodízio, qual o horário, quais são as placas que não podem circular em cada dia. A empresa teria que me avisar ou oferecer um carro sem restrição de placa.”

Resposta da empresa: “A empresa reembolsará o valor da multa referente à infração de rodízio. A locadora destaca que o veículo foi alugado em 22/4, sendo devolvido em 25/4. Nesse período, a Sra. Camila teve duas multas de trânsito, uma por transitar durante horário de rodízio e outra por andar em faixa exclusiva de ônibus. A empresa esclarece que ao alugar um carro e assinar o contrato de locação, o locatário tem acesso na cláusula 3.3 do documento a informações importantes para que possa conduzir o veículo de forma prudente e, em conformidade com o Código Nacional de Trânsito e demais legislações aplicáveis. As informações tratam inclusive do rodízio e da questão de faixa dedicada a ônibus.”