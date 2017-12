Lixo se acumula na Marginal do Pinheiros

Faz 4 meses que a situação permanece a mesma, reclama o leitor

Reclamação do leitor: Faz 4 meses que o lixo está se acumulando na alça de acesso da Marginal do Pinheiros para a Ponte Cidade Jardim. Uma parte está próxima à ponte e outro monte fica no meio da praça. Já presenciei o caminhão de manutenção de áreas públicas com os funcionários cortando a grama várias vezes no local, mas nunca foram capazes de remover esse lixo. Fernando Alves Meira / São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Pinheiros informa que no dia 18/9 fez um mutirão de limpeza e retirou o entulho das praças Valdomiro Valdury e Nicolau David, na alça de acesso da Cidade Jardim com a Marginal do Pinheiros. Ressalta que é necessário o apoio da população para que não deposite materiais inservíveis nas ruas. O descarte irregular de lixo e entulho é crime ambiental passível de multa de R$ 15 mil, conforme previsto em lei. Além disso, denúncias podem ser feitas pelo telefone 156 da Prefeitura. Para realizar o descarte da forma correta, é só consultar no site da Prefeitura o dia e o horário em que o caminhão do Cata-Bagulho passará na região.

Réplica do leitor: Retiraram o lixo, mas agora moradores de rua estão construindo barracos nas mesmas praças.

Foto: Fernando Alves Meira