Lixo, mato e entulho na zona oeste

A situação é crítica e ninguém faz nada, reclama leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Reclamo da Rua José Diasao, no Butantã, pois ela está cheia de entulho, mato e até carro abandonado. Como essa rua é paralela ao meu condomínio, o meu prédio sofre com infestação de insetos e pragas. Já mandei vários e-mails para a subprefeitura e só recebi respostas com promessas. Porém, nunca foi feita a limpeza do local. Peço ajuda! Josimeire Lopes de Souza / São Paulo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta: A Subprefeitura Butantã informa que realizou a limpeza do local no início de agosto. Ressalta que o descarte irregular desses materiais em vias públicas é crime ambiental e a pessoa que for pega em flagrante recebe multa de R$ 15 mil de acordo com a Lei 15.244, de 2010. Quanto ao carro abandonado, informa que todas as denúncias referentes a abandono de veículos em via pública são verificadas por meio de ações fiscalizatórias. Para que um veículo seja removido, as subprefeituras precisam seguir alguns procedimentos previstos pela legislação para que seja caracterizado de fato o abandono do veículo.

Foto: Josimeire Lopes de Souza