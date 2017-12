Lixo e entulho se acumulam em terreno de Osasco

“Há meses peço providências”, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Há 5 meses reclamo da sujeira e do mato acumulados num terreno localizado na Rua Machado de Assis, 169, em Osasco. As casas que ficavam no local foram demolidas e o terreno está abandonado, cheio de insetos, ratos e acumulando lixo e entulho. Há mais de 1 ano o proprietário mandou cortar o mato e depois ateou fogo. Um verdadeiro caos! Até quando tenho de conviver com esse lixo? Peço providências urgentes! Carlos César de Almeida / Osasco

Resposta: A prefeitura de Osasco informa que notificou o proprietário para limpar o terreno em até 30 dias.

Réplica do leitor: Aguardarei o prazo dado pela prefeitura. Enquanto isso, meus pais que moram na casa vizinha estão convivendo com lixo, mato, ratos, etc. Até hoje só houve uma intervenção da prefeitura porque reclamei. Senão o terreno estaria em situação pior.

Fotos: Carlos Cesar de Almeida