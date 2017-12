Lixo e entulho se acumulam em Cidade Júlia, na zona sul

“Há mais de 1 ano peço providências para a Prefeitura”, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Desde novembro de 2011 uma calçada próxima à minha rua, no bairro Cidade Júlia, zona sul, virou depósito de lixo e entulho. Além disso, usuários de droga fazem fogueiras com essas madeiras, provocando mais transtornos. A Subprefeitura Cidade Ademar alega que já mandou equipes ao local, para retirar o lixo. Porém, assim que limpam a calçada, rapidamente ela é tomada de novo por entulhos. Desde que essa rua foi transformada em via sem saída, situação só piorou, pois, como não há fluxo de carros, não há movimentação no local. No começo do ano reclamei também para a Polícia Militar (PM) e CET. Na época a PM respondeu que iria ajudar. Porém o problema persiste até hoje. Peço ajuda! M. B.* / São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Cidade Ademar informa que no local há áreas públicas invadidas consolidadas há bastante tempo. Ressalta que os procedimentos administrativos que tratam da invasão estão em andamento de acordo com a legislação vigente.

A CET não respondeu.

Réplica do leitor: A situação permanece a mesma. A subprefeitura informou que há processos administrativos correndo, que tratam da abertura dessa rua. Porém não disse quando esses processos vão ser concluídos e se a via será desbloqueada ou não.

Fotos: M.B*



*O leitor pediu para não ser identificado.