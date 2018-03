Lixo e entulho na Liberdade

A sujeira e a ondulação no asfalto continuam, diz leitor sobre a Rua São Joaquim



Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Reclamo da quantidade de lixo e entulho na Rua São Joaquim. Outra questão é sobre uma cratera que se abriu em frente ao meu prédio, na Rua da Glória, após uma forte chuva em março. A Prefeitura fechou o buraco, mas deixou uma ondulação, que faz com que os veículos que vêm em alta velocidade batam embaixo do carro, saindo do asfalto. Isso pode fazer com que o motorista perca o controle e sofra ou provoque um acidente. Peço para que a Prefeitura verifique tanto o problema do lixo como o da cratera. Vinicius de Moraes e Sexas / São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Sé informa que realiza diariamente os serviços de limpeza e remoção de entulhos na Rua São Joaquim, próximo à Rua da Glória. Os serviços e o monitoramento da área foram reforçados, mas é necessário o apoio da população, descartando seus resíduos nos locais adequados e denunciando o descarte irregular pelo telefone 156. Quanto à ondulação no asfalto na Rua da Glória, o serviço de nivelamento do asfalto será realizado na próxima semana.

Réplica do leitor: Nada mudou em relação ao lixo e o desnivelamento da rua continua lá.

Foto: Vinicius de Moraes e Sexas