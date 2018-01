Lixo e entulho dominam paisagem do bairro Campo Limpo

“Pedestres têm de pisar em lixo”, reclama leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Sofás e lixo estão transbordando na calçada da altura do número 2.900 da Avenida Carlos Lacerda, no Campo Limpo. Além disso, o meio da própria avenida virou canteiro de lixo. Faltam fiscais para punir irregularidades em São Paulo. No caso de Campo Limpo, a subprefeitura tem apenas dois fiscais para vistoriar o bairro inteiro. Devanir Amâncio / São Paulo

Resposta: A Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb) informa que trabalha para conscientizar a população sobre o descarte correto dos resíduos. Ressalta que a equipe técnica da Amlurb está programando outro comando de orientação e multas naquela área. Quanto ao n.º 2.900, a Ecourbis colocará mais um contêiner para o lixo domiciliar.

Réplica do leitor: A cidade clama por fiscalização rigorosa, que inclui , particularmente de serviço de limpeza. Exemplo: as empreiteiras do lixo panfletam e dizem que buscam fazer educação ambiental, e a Amlurb acredita ou finge que acredita.

Fotos: Devanir Amâncio