Linha de ônibus sai de circulação aos domingos e passageiro questiona

Usuários de ônibus que residem na Bela Vista, bairro da região central de São Paulo, questionaram o motivo de a linha 967A-10 Imirim-Pinheiros ter parado de circular aos domingos recentemente.

Procurada pela reportagem do Estadão, a SPTrans justificou a decisão e listou uma série de ônibus que realizam itinerários semelhantes na região para que os passageiros possam usar o serviço aos domingos.

Reclamação do leitor: “Desde 11 de agosto, os moradores da Bela Vista sofrem com mais uma retirada de ônibus de circulação: a linha Imirim-Pinheiros deixou de rodar aos domingos. A região já sofre com o corte de diversas linhas aos finais de semana e do nada a SPTrans tira uma linha de circulação sem qualquer contato com os usuários.”

Resposta da Prefeitura: “A SPTrans esclarece que todas as mudanças operacionais são baseadas em estudos que buscam otimizar o atendimento aos usuários de ônibus na cidade de São Paulo. Assim, como a linha 967A-10 Imirim-Pinheiros tinha itinerário em sobreposição aos feitos por outras linhas na região, foi descontinuada aos domingos. Existem alternativas que suprem o trajeto praticado pela linha 967A-10 nesse dia, como as linhas 178L-10, 475M-10, 477A-10 e 9354-10. É importante ressaltar ainda que houve divulgação prévia sobre a mudança aos usuários e comunicação também por meio do Jornal do Ônibus e do site.”

