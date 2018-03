Ligações indevidas

NET descumpre lei e não para de ligar em casa, diz leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação de leitora: Há 2 anos meu telefone está cadastrado no Procon para bloquear as ligações de telemarketing. Porém há 4 meses a NET liga diariamente oferecendo os seus serviços. Já recebi mais de 100 ligações e sempre respondo que não tenho interesse. É alguma estratégia dessa empresa vencer pelo cansaço? O fato é que a NET não respeita nenhuma norma da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania e muito menos o consumidor. Não sei mais o que fazer. Serei obrigada a entrar com uma ação contra a NET. Peço auxílio. Alda Leite de Moraes / São Paulo

Resposta da empresa: A NET informa que entrou em contato com a sra. Alda e resolveu as questões citadas.

Réplica da leitora: O problema não foi solucionado. Fiquei 3 dias sem receber ligações da NET, mas depois voltou tudo ao normal. A Ouvidoria da NET me ligou pedindo o meu CPF para que pudesse bloquear as ligações. Não forneci, pois achei um absurdo! Meus dados já estão cadastrados no Procon para o bloqueio das ligações. Eles não precisam respeitar essa determinação do Procon? Desde que registrei meu número, nenhuma outra empresa ligou para a minha residência -só a NET insiste em desrespeitar a lei. No último dia 20/4, funcionários da NET me ligaram 2 vezes.

Dica de serviço: Se você quiser bloquear ligações de telemarketing, preencha seus dados no site da Fundação Procon.