Instalação só foi feita após 34 dias da solicitação

A AES Eletropaulo só sabe e mentir para o cliente, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: No dia 3/12 solicitei à Eletropaulo a instalação de uma ligação nova com relógio em um imóvel que ficou fechado por vários meses e que começou a ser reformado. Deram um prazo de 48 horas. Liguei na empresa e fui informado de que no sistema constava que a instalação já tinha sido feita. Solicitei novamente o serviço. O técnico compareceu ao local e constatou que não havia a infra-estrutura adequada, mas se recusou a dizer o que estava faltando e de deixar o registro por escrito na hora da visita. Após várias tentativas em vão, resolvi ligar na Ouvidoria no dia 16/12. Como não me deram nenhuma previsão de solução, fui obrigado a alugar um gerador à diesel para continuar as obras do imóvel. Reclamei na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), mas não adiantou nada. Tentei novamente com a Eletropaulo e fui informado de que, por causa da reclamação na agência reguladora, a minha solicitação só poderia ser atendida após o encerramento do processo. Um absurdo!! Paulo Puglia Junior / São Paulo

Resposta: A AES Eletropaulo informa que a rede na casa do cliente foi ligada no dia 17/1, após regularizar a entrada de sua instalação. A concessionária informa que segue os prazos de atendimento regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica e que a responsabilidade pela construção e manutenção da caixa de entrada é do cliente.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Réplica do leitor: Após 34 dias de espera fizeram a ligação de energia. O engenheiro responsável pela obra pôde comprovar que nenhuma alteração na infra-estrutura tinha sido feita depois de 3/12. Se havia alguma irregularidade na instalação, por qual motivo o funcionário não relatou? A covardia da Eletropaulo se manifestou por essas mentiras e principalmente por se mostrar solícita apenas quando envolvida a imprensa.