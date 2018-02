Leitora tem dificuldade para acessar clube de descontos de supermercado

Mônica Wright Machado tem um cadastro do Clube Dia, que dá direito a compra de vários produtos com desconto. No fim do ano passado, ela realizou um cadastro virtual pelo aplicativo do Dia e gerou duplicidade de CPF. A partir daí, não consegue mais resgatar os descontos que tinha direito.

Reclamação de Mônica Wright Machado: “Tenho um cadastro no Clube Dia, que dá descontos para clientes, diretamente na boca do caixa. Em novembro do ano passado, fiz o cadastro virtual no aplicativo do Clube Dia, o que gerou duplicidade no meu CPF. Notei algo estranho, pois quando tentei resgatar os descontos a que tinha direito em pesquisa que o supermercado envia aos clientes para geração de mais descontos, eu não consegui acessar o questionário. Além disso, não estou recebendo os descontos na boca do caixa quando faço compras.”

Resposta do Dia: “O Dia comunica que a equipe de atendimento ao consumidor entrou em contato com a Sra. Mônica Wright Machado e resolveu a duplicidade de cadastros no sistema, conforme citado pela consumidora. A cliente foi informada da resolução do caso e já tem acesso aos cupons de desconto. A Rede Dia informa ainda que prima por relações éticas com seus clientes.”

