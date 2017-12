Leitora tem cabelo queimado por produto químico

“Técnica da Elisafer disse que eu poderia pegar na loja qualquer produto da marca, como título de ressarcimento por danos”, disse a leitora

Reclamação da leitora: Todos sabem a importância da aparência feminina, principalmente dos cabelos. E o fato a seguir acabou comigo. Comprei na loja de cosméticos e perfumaria Sumirê (da Ponte Rasa) pó descolorante, água oxigenada, e tonalizante, todos da marca Elisafer, pois queria tonalizar meus cabelos. Porém ao aplicar notei que o pó descolorante estava aguado (fora de especificação, que é clara de neve),e pensei fosse alguma mudança na formulação da água oxigenada. Mas o produto passou a esquentar muito meu couro cabeludo e, ao lavar para retirá-lo, vi que os fios estavam todo queimado. O produto acabou com os meus cabelos, os fios ficaram manchados e quebrados. Além disso, causou bolhas e feridas no meu couro cabeludo e irritação no rosto e etc. Fiquei tão chateada que não estou indo nem na faculdade de tanta vergonha! Entrei em contato com a empresa e, após muita insistência (minha e de meu pai), marcaram com uma técnica da Elisafer para examinar meu cabelo, porém ela disse que não podia fazer nada , pois estava muito lesionado devido à química. Disse que se eu quisesse poderia pegar na loja qualquer produto da marca Elisafer, a título de ressarcimento pelos danos. Renata Silva Gonçalves Araújo / São Paulo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta: A Elisafer informa que a sra. Renata Araújo entrou em contato com a empresa pelo site Reclame Aqui, no dia 8/10/2014. Disse que sua irmã tinha usado o pó descolorante Elisafer e, como o cabelo dela tinha ficado bom, decidiu usá-lo. Aplicou a mistura da raiz às pontas dos cabelos (antes de utilizar o produto, recomenda-se ler o rótulo e fazer o teste de mechas). Ela relatou que o couro cabeludo dela começou arder, retirou o produto e mesmo assim aplicou coloração e os cabelos ficaram manchados. No dia 9/10/2014, a responsável pelo SAC da empresa entrou em contato com a sra. Renata explicando que a primeira providência a ser tomada seria consultar o dermatologista, para que pudéssemos ter um diagnóstico do seu couro cabeludo. O sr. Araújo, pai da sra. Renata, informou à responsável pelo SAC que havia levado a filha ao Clínico Geral e este tinha encaminhado ao Dermatologista, porém ele se negou a levá-la. Solicitou à Responsável pelo SAC que mandasse um profissional até sua casa para tingir o cabelo de sua filha. A Responsável pelo SAC explicou a ele que a empresa Elisafer não procede dessa forma e que poderia marcar avaliação com a Técnica Capilar na loja, aonde ele comprara os produtos. Na data marcada 10/10/2014 a sra Renata não compareceu para a avaliação capilar. Marcou-se novamente no dia 11/10/2014, pela manhã, porém a sra Renata não compareceu, a responsável do SAC entrou em contato com a cliente. No período da tarde ela compareceu na loja acompanhada de seu pai, para a avaliação capilar. A Técnica Capilar da Elisafer, avaliou o couro cabeludo dela e informou que não poderia aplicar a coloração, sem antes o couro cabeludo estar totalmente cicatrizado. O sr.Araújo insistiu para que a técnica usasse a coloração no cabelo de sua filha.Mais uma vez ela explicou que não poderia aplicar a coloração, por causa das s circunstâncias apresentadas. O sr. Araújo chamou a polícia para tentar resolver a situação, porém foi embora antes mesmo de os policiais chegarem. A empresa Elisafer tentou de várias formas solucionar o problema apresentado pela cliente porém nenhuma das alternativas apresentadas foi aceita pela sra. Renata e pelo sr. Araújo.

A Loja Sumirê não respondeu.

Réplica da leitora: Inicialmente gostaria de dizer que a Elisafer é uma empresa totalmente irresponsável, e mentirosa, pois, primeiramente eu não tenho irmã, e jamais fiz qualquer comentário neste sentido, bastando para isso ler o teor da reclamação no site Reclame Aqui . A Elisafer não tem o menor respeito com o consumidor, nem com o que coloca no mercado. O produto acabou com o meu cabelo, a cabeleireira que o aplicou ficou sem saber o que fazer e não teve nenhum suporte da Elisafer. Após muita insistência, agendaram uma vistoria na Loja Sumirê , onde passei por uma avaliação da técnica, que informou que por causa das lesões ocasionadas pelos produtos, e por determinação da Elisafer, não poderia fazer nada, e se eu quisesse poderia “pegar na loja (Sumirê) o produto que quisesse da Elisafer, a título de ressarcimento pelo dano causado”. Como se estivesse ali pedindo esmola (sendo novamente humilhada como consumidora) Fiz B. O. e os produtos foram encaminhados para análise.