Leitora solicita cancelamento de curso de inglês

Carolina Fonseca afirma que o pai dela, de 63 anos, contratou, via cartão de crédito, um curso da Englishtown que nunca utilizou. Assim que observou as cobranças, ela solicitou o cancelamento do serviço.

Reclamação de Carolina Fonseca: “Gostaria de denunciar um cancelamento não realizado pela English Town. Meu pai, um senhor de 63 anos, contratou esse serviço via cartão de crédito e nunca utilizou, pois o mesmo nem consegue usar computador. Quando voltei a morar com ele, descobri as cobranças. Desde então, ele tenta cancelar e não consegue. Já cancelamos o cartão de crédito para interromper as cobranças, mas ainda assim continuamos recebendo boletos e ligações insistentemente.”

Resposta da Englishtown: “Consta em sistema que o curso foi cancelado sem multa no mês de junho.”

