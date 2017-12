Leitora solicita análise de aposentadoria por tempo de contribuição

Kathia Benites relata que solicitou pedido de auxílio ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em razão da demora para receber resposta sobre a análise do pedido de aposentadoria por tempo de contribuição que já foi feito há mais de quatro meses.

Reclamação de Kathia Benites: “Reitero o meu pedido de auxílio junto à Previdência Social/INSS devido ao tempo de espera. Há mais de quatro meses, solicitei a análise do meu pedido de aposentadoria por tempo de contribuição junto ao INSS.”

Resposta do INSS: Em atenção à senhora Kathia Benites, esclarecemos que a aposentadoria por tempo de contribuição da segurada foi concedida no dia 17 de agosto de 2017, com data de início retroativa a 28 de março de 2017. O INSS enviou carta à residência da senhora Katia com as informações do benefício, banco e data de pagamento.”

