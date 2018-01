Leitora se queixa do serviço dos Correios na região de Jundiaí

Renata Corte Martinho postou em 6 de janeiro deste ano uma carta para um destinatário em Jundiaí, interior de São Paulo, e a encomenda não chegou. Ela acrescenta que, em dezembro do ano passado, mandou outra mercadoria, porém, esta também não chegou ao local de destino.

Os Correios informam que estão acompanhando o caso.

Reclamação de Renata Corte Martinho: “A cidade de Jundiaí está praticamente sem o serviço dos Correios. Uma carta que postei, em 6 de janeiro deste ano, para um destinatário em Jundiaí não chegou ainda. Um calendário que também postei em dezembro do ano passado também não chegou. Registrei a manifestação no site dos Correios e não recebi resposta.”

Resposta dos Correios: “Os Correios esclarecem que têm ocorrido atrasos na entrega por problemas operacionais, mas medidas para amenizar a situação têm sido tomadas, como a contratação de mão de obra temporária. Para apurar a reclamação sobre as correspondências não localizadas, é preciso informar o número do registro da reclamação. Os Correios pedem desculpas pelos transtornos causados e continuam à disposição para mais esclarecimentos por meio do telefone 0800 725 100 ou pelo site.”