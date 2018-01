Leitora se queixa do serviço de TV a cabo oferecido pela NET

Paula Venturini Nireki trocou o serviço de TV a cabo da Sky para a NET no ano passado. Desde então, enfrenta transtornos para usufruir das opções que o pacote oferece. Ela diz que não consegue nem mesmo gravar programas corretamente, pois toda vez que vai assistir, a gravação trava o aparelho. O decodificador também trava em alguns momentos, segundo informações da consumidora.

A NET informa que o problema foi resolvido.

Reclamação de Paula Venturini Nireki: “Tenho um ponto principal na sala onde posso gravar programas, mas todas às vezes que vou assisti-los o aparelho trava e tenho que parar de assistir. Desde o final do ano, novo problema, o decodificador trava todas as vezes que ligamos a TV. O técnico veio em casa e trocou pela segunda vez o decodificador e agora um novo problema: não consigo mais ter acesso a todos os canais do meu pacote de serviços. Tenho três pontos e somente o da sala não funciona, e não entendo o motivo.”

Resposta da NET: “Em atenção à mensagem da Sra. Paula Venturini Nireki, a NET informa que após atendimento técnico, o problema foi solucionado. A operadora permanece à disposição.”