Leitora se queixa de vazamento em apartamento entregue recentemente

Aline Abreu mora em um apartamento no empreendimento Saint Afonso, no bairro de Campo Limpo, na zona sul. Em novembro, o teto do banheiro desabou e inundou toda a casa. Ela ressalta que a construtora se recusa a pagar pelos danos provocados.

Reclamação de Aline Abreu: “Moro em um apartamento localizado no empreendimento Saint Afonso, no bairro de Campo Limpo, na zona sul. No mês passado, o teto do banheiro do meu apartamento veio a desabar causando inundação e perda de tudo que estava dentro de casa. 70% dos vizinhos tiveram infiltrações nas paredes e teto. O apartamento foi entregue em setembro e me mudei em outubro. A construtora se nega a seguir com consertos dos danos causados.”

Resposta da MRV Engenharia: “Em resposta à solicitação, a MRV Engenharia informa que os reparos no imóvel da proprietária Aline de Abreu Fernandes já foram iniciados. A construtora esclarece que apurou o ocorrido no residencial e constatou que não há qualquer problema construtivo. Ressaltamos ainda que por liberalidade e visando ao bom relacionamento com os clientes, a construtora realizará os devidos reparos, desde que haja acordo formal por parte do condomínio e dos condôminos envolvidos.”

