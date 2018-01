Leitora se queixa de transações bancárias feitas sem autorização

Erozine Menezes é cliente do Banco Santander. Segundo a leitora, o banco realizou transações sem autorização como saques, transferências e compras em cartão de crédito. Além disso, foi feita ainda a contratação de um crédito consignado no nome da consumidora.

Reclamação de Erozine Menezes: “Fui vítima de fraude bancária com a realização de transações não autorizadas como saques, transferência entre contas, compras no cartão de crédito, abertura de poupança, resgate de fundo de investimento e, por fim, a contratação de um crédito consignado, no valor de R$ 15.626,79, sem qualquer tipo de assinatura ou comprovação de identidade como titular da conta. Vale ressaltar que essa última transação foi realizada um dia após o registro formal da fraude.”

Resposta do Santander: “A situação foi resolvida e a cliente ficou satisfeita com o desfecho do caso.”

