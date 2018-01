Leitora se queixa de refrigerador com defeito

Carmem Maluf comprou um refrigerador da marca Electrolux. O equipamento apresentou defeito, porém a leitora está com dificuldade para consertar o aparelho.

Reclamação de Carmem Maluf: “Entrei em contato com a assistência técnica da Electrolux, pois meu refrigerador parou de funcionar. Foi constatado que o painel de controle eletrônico digital não estava funcionando. O prazo para a troca do painel seria de três a sete dias, o que acabou não acontecendo, pois a peça estava em falta. Continuo à espera da realização do conserto.”

Resposta da Electrolux: “A Electrolux informa que entrou em contato com a sra. Luana e prestou os devidos esclarecimentos sobre o atendimento da sra. Maria Del Carmen, o qual já estava em tratativa. O caso será acompanhado até que a situação seja resolvida.”

