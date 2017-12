Juversina Franzin efetuou o cadastro no Esfera, que é uma rede de troca de pontos do Santander. O cadastro foi efetuado com sucesso, mas a consumidora teve dificuldade para concluir a compra de um produto. Ela entrou em contato com o serviço de atendimento, porém não teve retorno sobre o caso.

Reclamação de Juversina Franzin: “Efetuei meu cadastro junto ao banco Santander no item Esfera. O cadastro foi efetuado com sucesso. Efetuei minha compra, mas o pedido não fechava. Fui informada de que eu deveria ter uma autenticação. No dia seguinte, os problemas pioraram, pois liguei várias vezes para o número do atendimento e todos os atendentes informavam que não era o trabalho deles, mas que estavam tentando me ajudar. Cadastrei os telefones de duas diferentes pessoas e nem assim o pedido foi liberado.”

Resposta do Santander: “O Santander informa que o caso da Sra. Juversina Franzin foi resolvido.”

