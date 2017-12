Leitora se queixa de produto com defeito

Vanessa Casella comprou dois fones de ouvido da marca JBL pelo site Extra.com. Ela ressalta que solicitou a devolução de um deles, pois apresentava defeito. A leitora solicitou a troca, conforme instruções recebidas da empresa, mas o novo produto ainda não foi entregue.

Reclamação de Vanessa Casella: “Comprei dois fones de ouvido da marca JBL pelo site Extra.com. Recebi os produtos em casa, porém um dos produtos não funcionou. Eu entrei em contato com a empresa, que me informou o procedimento para fazer a troca. No dia seguinte, enviei o produto com defeito e até agora não recebi o produto novo. Entrei em contato com o serviço de atendimento, mas não consegui resolver a questão.”

Resposta do Extra.com: “Em atenção à resolução deste caso, informamos que o produto foi entregue e, dessa forma, encaminhamos um e-mail à consumidora solicitando a confirmação do recebimento.”

