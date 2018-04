Leitora se queixa de mudanças no fluxo do trânsito da região sul de SP

Caren Ávila relata que a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) realizou mudanças no trânsito após o prolongamento da Avenida Doutor Chucri Zaidan, na zona sul de São Paulo, ser finalizado. As alterações, no entanto, estão provocando congestionamento em ruas do entorno.

Reclamação de Caren Ávila: “Com a fase final de abertura da Avenida Doutor Chucri Zaidan, a CET tomou algumas medidas que estão complicando muito o trânsito da região. A cidade permitiu a construção de muitos prédios comerciais nesta região que era residencial. Sendo assim, as ruas no entorno são estreitas e não comportam o fluxo de carros. Com a abertura da nova avenida, isto se complicou ainda mais. A CET fechou o único retorno, no sentido norte, que ficava em frente ao Shopping Morumbi e agora decidiu proibir a travessia dos carros que vêm da Rua Joerg Bruder para o prédio Morumbi Corporate que fica em frente.”

Resposta da CET: “A Companhia de Engenharia de Tráfego informa que foram promovidas alterações no sistema viário na Chácara Santo Antônio, em função da obra de prolongamento da Avenida Chucri Zaidan, promovida pela Secretaria Municipal de Serviços e Obras (SPObras). As mudanças no sentido de circulação de vias no entorno da Avenida Chucri Zaidan foram necessárias para adequar as diversas etapas e o cronograma das obras às necessidades de circulação e acessibilidade na região. Importante destacar que as vias que passaram por mudanças estão sendo acompanhadas pelas equipes de campo da CET e que se houver necessidade, ajustes poderão ser feitos para melhorar a fluidez e a segurança do trânsito local.”

