Elisabeth Rodrigues ligou para a Vivo para reclamar do sinal da internet. Ela ressalta que o plano é o Speed. Em contato com o atendente, soube que não seria possível aumentar a velocidade de sua internet. A empresa orientou que contratasse a Vivo Fibra. No entanto, a cliente reclama que não há disponibilidade deste serviço na região onde mora.

Reclamação de Elisabeth Rodrigues: “A minha linha telefônica é Vivo e a internet é Speedy. Eu liguei para a Vivo para aumentar a velocidade e soube que agora há nova tecnologia. Contratei o pacote da Vivo Fibra. O técnico veio instalar, mas não conseguiu porque não há cabeamento da operadora de telefonia na região. O problema ainda persiste.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que a sra. Daisy Rodrigues está ciente de que não há viabilidade técnica para oferecer o serviço de banda larga fixa na velocidade solicitada. Mesmo com a realização de testes remotos e oferecimento do serviço, apenas com o envio do técnico ao local é possível verificar as condições de atendimento sem comprometer a qualidade do serviço. Caso a sra. Dayse queira permanecer com o serviço da empresa, continuará sendo atendida com a velocidade 01 mega, disponível no local.”

