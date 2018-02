Leitora se queixa de má qualidade de fiação de empresa de telefonia

Simone Ferreira relata que o poste de iluminação localizado na rua de sua residência foi trocado recentemente. A Vivo veio em seguida para reinstalar as linhas, mas deixou a caixa de fiação aberta e muito fios misturados e soltos. A leitora está com receio de falha na telefonia ou de caminhão passar e derrubar todos os fios.

Reclamação de Simone Ferreira: “Um dos postes de iluminação da rua onde eu moro foi trocado recentemente. Depois que a Eletropaulo foi embora, os técnicos da Vivo vieram para reinstalar as linhas, mas deixaram a caixa no fio aberta e a fiação toda bagunçada, os fios estão todos misturados e trançados, e a fiação ainda está baixa, com risco de caminhão passar e derrubar os fios.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que uma equipe esteve no local mencionado pela sra. Simone Ferreira e regularizou a situação. Os demais fios pertencem a outras operadoras.”

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.